Сергей Притула покинул проект «Вар’яти-шоу»

Глава коллектива «Вар’яти-шоу» Сергей Притула покидает проект, об этом он сообщил в своем Facebook.

«Как и обещал, помог ребятам с пятым сезоном на Новом и закончил карьеру в «ВШ».

Лишний раз об этом не вспоминал бы, однако выпуски нового сезона будут и в октябре-декабре, и в марте-апреле» — пишет Притула.

Он также отметил, что все выпуски снимались заранее.

Напомним, в середине сентября стартовали съемки 5-го сезона «Вар’яти-шоу».

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Фото: Новый канал

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