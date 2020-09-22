Сергей Притула покинул проект «Вар’яти-шоу»

Глава коллектива «Вар’яти-шоу» Сергей Притула покидает проект, об этом он сообщил в своем Facebook.
«Как и обещал, помог ребятам с пятым сезоном на Новом и закончил карьеру в «ВШ».
Лишний раз об этом не вспоминал бы, однако выпуски нового сезона будут и в октябре-декабре, и в марте-апреле» — пишет Притула.
Он также отметил, что все выпуски снимались заранее.
Напомним, в середине сентября стартовали съемки 5-го сезона «Вар’яти-шоу».
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Фото: Новый канал
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