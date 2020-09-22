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Сергей Притула покинул проект «Вар’яти-шоу»

от Telekritika
От Telekritika 345
Главная Новости Сергей Притула покинул проект «Вар’яти-шоу»

Съемки пятого сезона уже начались.

Глава коллектива «Вар’яти-шоу» Сергей Притула покидает проект, об этом он сообщил в своем Facebook.

«Как и обещал, помог ребятам с пятым сезоном на Новом и закончил карьеру в «ВШ».
Лишний раз об этом не вспоминал бы, однако выпуски нового сезона будут и в октябре-декабре, и в марте-апреле» — пишет Притула.

Он также отметил, что все выпуски снимались заранее.

Напомним, в середине сентября стартовали съемки 5-го сезона «Вар’яти-шоу».

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Фото: Новый канал

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