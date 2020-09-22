Netflix займется украинской озвучкой

Две украинские студии дубляжа Postmodern Postproduction и «Так Треба Продакшн» появились в списке партнеров на официальном сайте Netflix.
Обе студии получили высший рейтинг партнеров — Gold. Как пишет hromadske, в их функции войдет дубляж, транскрибация и контроль качества фирменной продукции Netflix украинском языке. Сотрудничество проходит в рамках программы Netflix Post Partner Program, благодаря которой стриминг начал усиленно работать над локализацией и адаптацией своего контента.
Напомним, ранее появилась информация, что стриминговый сервис Netflix работает над локализацией платформы для украинцев.
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Фото: unsplash
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