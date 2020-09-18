В 2019 году Netflix заработал $300 млн на прокате DVD-дисков

Прокат DVD-дисков принес Netflix $300 млн выручки в 2019 году — сервисом пользуются больше 2 млн американцев, передает wired.com.

Netflix до сих пор присылает пользователям в США по почте DVD и Blu-ray-диски. Одним подписчикам нравится более широкий выбор фильмов, другие ценят возможность как можно раньше увидеть новые релизы, третьи — более высокое качество изображения.

В 2019 году прокат видео на физических носителях дал возможность компании заработать почти $300 млн, указывает издание со ссылкой на финансовый отчет Netflix. Это крошечная часть по сравнению с $20 млрд, которые обеспечила подписка на стриминговый сервис.

В 2011 году Netflix планировал выделить направление проката дисков в отдельную компанию Qwikster, но пересмотрел планы: на фоне новостей о разделении компания потеряла половину стоимости за 2 месяца и 800 тыс. подписчиков.

В декабре 2019 года глава Netflix Рид Хастингс заявил, что не планирует закрывать сервис еще минимум 5 лет. Сейчас им пользуются больше 2 млн человек. Однако их количество уменьшается на 500 тыс. в год. Кроме того, из-за пандемии сроки доставки и возврата дисков почтой увеличились, а новых фильмов на физических носителях стало меньше.

Ранее стало известно, что правозащитная акция спровоцировала рекордное количество отписок от Netflix.

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Фото: «Телекритика»

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