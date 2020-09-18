Канал «Украина» приступил к съемкам нового фильма «Не хочу тебя терять»

Компания Film.Ua Group и канал «Украина» приступили к съемкам нового четырехсерийного фильма «Не хочу тебя терять», передает пресс-служба.

По сюжету главная героиня по имени Соня с детства влюблена в своего одноклассника Андрея. Но он предпочел ей другую девушку. Спустя семь лет судьба снова сталкивает Андрея и Соню. Она, как и мечтала в юности, стала отличным хирургом, а Андрей — успешным архитектором. Только любви настоящей не случилось ни у нее, ни у него. Кажется, что надо сделать только один шаг навстречу друг другу и первая любовь вспыхнет с новой силой. Но на их пути снова становится Таня, теперь жена богатого бизнесмена: она задумала втянуть Андрея в жестокую и опасную игру…

Режиссер-постановщик: Оксана Тараненко. Оператор-постановщик: Сергей Соколовский.

Продюсеры: Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Виктор Мирский, Ирина Черняк, Елена Малкова, Кирилл Горобец, Татьяна Носенко.

В ролях: Елизавета Майская, Дмитрий Белякин, Ирина Ткаченко, Алексей Яровенко, Алиса Гурьева, Александр Форманчук, Алексей Нагрудный, Сергей Коршиков, Павел Текучев и др.

Напомним: ранее стало известно, что канал «Украина» покажет премьеру фильма «Рысь».

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Фото: Канал «Украина»

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