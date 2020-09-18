ДиджиталКиноНовости

На 1+1 video началась продажа украинского фильма «Черкассы»

от Telekritika
От Telekritika 546
Главная Диджитал На 1+1 video началась продажа украинского фильма «Черкассы»

Платформа предлагает посмотреть картину в отличном качестве.

На платформе 1+1 video началась продажа украинского фильма «Черкассы», передает УНИАН.

Фильм производства MKK Film service (Украина) и Inter Media (Польша), был создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, ВМС Украины. Лента основана на реальных событиях. Сюжет разворачивается вокруг экипажа минного тральщика «Черкассы», заблокированного российскими войсками во время аннексии Крыма весной 2014-го. Команда корабля в течение трех недель мужественно держала оборону. «Черкассы» стали единственным украинским кораблем, который удержал украинский флаг на своей мачте.

Консультантом на проекте выступил реальный командир тральщика Юрий Федаш. В актерский состав вошли моряки, которые держали оборону на корабле. Съемки фильма проходили в Очакове, Одессе и небольшом селе Черниговской области. Премьера фестивальной версии драмы «Черкассы» состоялась 16 июля 2019 на Одесском международном кинофестивале. Всеукраинская премьера фильма запланирована к шестой годовщине аннексии Крыма.

Фильм можно посмотреть на 1+1 video.

Ранее стало известно, что 1+1 video исполнилось 3 года.

Читайте также:

1+1 Digital Studios снимает сериал о поколении Z
Образовательные сериалы от «Дія. Цифрова освіта» будут доступны на 1+1 video
 1+1 media начала допремьерную продажу сериалов нового сезона на 1+1 video
 После кодирования спутника количество пользователей 1+1 video выросло на треть

Фото: кадр из фильма «Черкассы»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

В Киеве напали на сценариста и соведущего «Телебачення...

15.09.2020

Нацсовет проведет внеплановую проверку канала «112 Украина»

20.08.2020

«Медиа Группа Украина» планирует повысить цены для провайдеров

14.09.2020

Film.Ua Group и канал «Украина» снимут новый фильм...

10.09.2020

Google запустил платформу для онлайновых ивентов

11.09.2020

Юлия Шевчук назначена на должность первого заместителя главы...

27.08.2020

1+1 media считает необходимым внести коррективы в законопроект...

10.09.2020

Канал «ПлюсПлюс» выпустил ролик о правилах поведения в...

25.08.2020

Данные 235 миллионов профилей Youtube, TikTok и Instagram...

21.08.2020

Телеканал Newsone запускает новые программы

07.09.2020
Avatar