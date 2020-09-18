На 1+1 video началась продажа украинского фильма «Черкассы»

На платформе 1+1 video началась продажа украинского фильма «Черкассы», передает УНИАН.

Фильм производства MKK Film service (Украина) и Inter Media (Польша), был создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, ВМС Украины. Лента основана на реальных событиях. Сюжет разворачивается вокруг экипажа минного тральщика «Черкассы», заблокированного российскими войсками во время аннексии Крыма весной 2014-го. Команда корабля в течение трех недель мужественно держала оборону. «Черкассы» стали единственным украинским кораблем, который удержал украинский флаг на своей мачте.

Консультантом на проекте выступил реальный командир тральщика Юрий Федаш. В актерский состав вошли моряки, которые держали оборону на корабле. Съемки фильма проходили в Очакове, Одессе и небольшом селе Черниговской области. Премьера фестивальной версии драмы «Черкассы» состоялась 16 июля 2019 на Одесском международном кинофестивале. Всеукраинская премьера фильма запланирована к шестой годовщине аннексии Крыма.

Фильм можно посмотреть на 1+1 video.

Ранее стало известно, что 1+1 video исполнилось 3 года.

Читайте также:

Фото: кадр из фильма «Черкассы»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!