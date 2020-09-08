1+1 video исполнилось 3 года

7 сентября 1+1 video – платформе 1+1 media – исполняется 3 года. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

Суммарное количество просмотров видео за период существования платформы составляет более 100 миллионов. На сегодня в библиотеке платформы более тысячи проектов, более 200 тыс. загруженных видеофайлов и 20 тыс. часов видеоконтента в HD-качестве, созданного в 1+1 media. За три года развития платформы, 1+1 video пополнила видеотеку новыми фильмами и шоу и открыла возможность просматривать все каналы, входящие в состав 1+1 media – «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», «УНИАН», а также Paramount Comedy и «Квартал TV».

1+ 1 video – единственная брендированная платформа среди всех украинских медиагрупп, что первой создала возможность для пользователей легально просматривать в сети контент 1+1 media по условиям подписки. Каждый пользователь может выбрать один из трех сроков подписки – 1, 3 или 12 месяцев, что позволяет смотреть видео без рекламы, а также просматривать прямые эфиры каналов группы онлайн. Для поклонников продукта, который создается в 1+1 media, также была разработана эксклюзивная функцию «Смотри первым», что позволяет просматривать премьеры раньше и смотреть все серии сразу.

«Сегодня аудитория хочет получать доступ к контенту, в частности к телевизионному, когда и где это ему удобно, и к тому же стремится к обратной связи. Это стало возможным, понятным и относительно простым в реализации через интернет, который вошел во все сферы нашей жизни. Поэтому телевидение активно заполняет онлайн, а смартфон превращается в еще один экран, позволяет постоянно взаимодействовать с любимыми шоу, фильмами и сериалами без привязки ко времени и месту, строить диалог с аудиторией, максимально привлекать ее. Мы очень рады быть частью этого процесса и гордимся, что идея обеспечить нашего зрителя удобным доступом к видео телеканалов и проектов 1+1 media в удобном формате на 1+1 video была стратегически правильной и чрезвычайно своевременной. Мы продолжаем совершенствовать 1+1 video, следя за инновационными тенденциями и запросами зрителей продукции 1+1 media. Три года – только начало!» – прокомментировала Анна Ткаченко, директор 1+1 Digital и Инновации.

В честь дня рождения 1+1 video готовит для подписчиков немало киноновинок. В сентябре библиотека платформы пополнится более 30 фильмами – украинскими и мировыми хитами.

Напомним, 1+1 video создала команда 1+1 Digital в 2017 году при перезапуске VOD-платформы OVVA.tv. С тех пор контент всех каналов 1+1 media был объединен под брендом 1+1 video. За это время команда 1+1 Digital, которая работает над развитием и совершенствованием платформы, разработала мобильное приложение для IOS и Android, которое содержит дополнительную опцию второго экрана. Сейчас в приложении доступна возможность влиять на ход ключевых шоу группы («Голос», «Танцы со звездами», «Сніданок з 1+1») через голосование за участников и задавать вопросы звездам проектов прямо во время прямого эфира, что является инновационным для украинского телевидения. Команда постоянно работает над расширением функционала приложения и в начале следующего года планирует познакомить украинского пользователя с возможностью взаимодействовать с любимым контентом в режиме реального времени.

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Фото: 1+1 media

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