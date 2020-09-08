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«Номера» покажут в рамках 11-го Одесского международного кинофестиваля

от Telekritika
От Telekritika 174
Главная Кино «Номера» покажут в рамках 11-го Одесского международного кинофестиваля

Премьера в кинотеатрах состоится в ноябре.

Показ фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева «Номера» состоится в рамках программы «Специальные показы» Одесского кинофестиваля, пишет пресс-служба фильма.

В этом году Одесский международный кинофестиваль впервые пройдет в онлайн-формате. Возможность посмотреть фильм «Номера» будет у всех владельцев абонементов, а также у зрителей, которые приобретут билет на сеанс, в течение всего фестиваля с 25 сентября по 3 октября. Количество просмотров ограничено.

Художественный фильм «Номера», созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова, рассказывает о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю — Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти.

Напомним, в широкий прокат фильм выходит 19 ноября 2020.

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Фото:  кадр из фильма «Номера»

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