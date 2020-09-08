В Херсоне в 79 лет погиб бывший корреспондент «Укринформа» Григорий Кривец. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на заместителя начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области Виталия Байдарова.

«Мужчина был жестоко избит, в результате чего он умер. В настоящее время задержали пасынка убитого, он находится в изоляторе временного содержания», — говорит Байдаров. Также по словам Байдарова, открыто уголовное производство по статье 115 ч. 1 (Убийство) УКУ.

Григорий Кривец начал свой творческий путь в газете «Молодогвардеец» в Луганске. Позднее стал собкором областной газеты «Надднепрянская правда». С 1974 по 1982 гг. Кривец занимал должность редактора херсонской областной молодежной газеты «Ленинское знамя» (ныне «Новый день»). Избирался членом правления областной журналистской организации. Затем снова была работа в «Надднепрянке», где выполнял обязанности собкора «Укринформа».

Напомним, в июне умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян.

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Фото: «Укринформ»

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