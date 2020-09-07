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Китай отказывается продлевать пресс-карты для журналистов США

от Telekritika
От Telekritika 836
Главная Новости Китай отказывается продлевать пресс-карты для журналистов США

В ответ на действия США.

Китайские власти отказались продлить пресс-аккредитации по крайней мере пяти репортерам американских новостных организаций, базирующихся в Китае, в связи с последним ухудшением отношений между двумя странами. Об этом пишет Guardian.

Журналистам из Wall Street Journal, CNN, Bloomberg и Getty Images, которые недавно пытались обновить свои пресс-карты, сообщили, что они не могут этого сделать из-за мер США против китайских журналистов в США.

Вместо этого журналистам были выданы письма, дающие им временное разрешение на работу с просроченными пресс-картами, которые обычно действуют в течение года.

Клуб иностранных корреспондентов Китая заявил, что он «очень встревожен» и ожидает, что эти письма получат больше иностранных журналистов, работающих в Китае. Организация заявила, что разрешение может быть отозвано в любой момент, что подвергнет журналистов «постоянной угрозе изгнания».

Напомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос об ограничении доступа американцев к приложению TikTok из-за опасений, что пользовательские данные могут передавать правительству Китая.

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Фото: Unsplash

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