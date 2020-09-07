«Довод» получил $20,2 млн за уик-энд в США

«Довод» Кристофера Нолана в США получил $20,2 млн за выходные, при том, что в стране большинство кинотеатров закрыты, пишет THR.

До пандемии такой показатель был бы причиной для беспокойства (это самый низкий показатель фильма Нолана со времен «Престижа» в 2006 году). Но, учитывая текущие обстоятельства, в том числе то, что открыто только 65% рынка США, у «Довод» ожидали результатов хуже.

В мировом прокате «Довод» уже получил $146,2 млн. По прогнозам аналитиков, лента получит суммарно $500 млн прибыли, в противном случае студия попадет в убытки.

В Украине «Тенет» выбрался на первое место, получил более $520 тыс. на первом уик-энде.

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Фото: Tenet

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