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Съемки «Бэтмена» продолжат без Паттинсона

от Telekritika
От Telekritika 849
Главная Кино Съемки «Бэтмена» продолжат без Паттинсона

Простой съемок может стоить 5 млн фунтов.

Съемочная группа «Бэтмена» возобновила работа и снимает отдельные сцены фильма без Роберта Паттинсона, который находится на самоизоляции после положительного результата на Covid-19, пишет Daily Mail.

На фоне опасений, что остановка производства фильма на две недели может обойтись создателям в 5 млн фунтов, режиссер фильма Мэтт Ривз пытается снимать как можно больше сцен на студии Warner Bros. в Ливсдене, Хартфордшир, без исполнителя главной роли. Всех из 130 членов команды, которые не имели прямого контакта с Паттинсоном, просят вернуться к работе.

Источник сообщил изданию, что «Это включает в себя сцены с его двойником (Роберта Паттинсона — прим. ред.) Цель состоит в том, чтобы сделать как можно больше до его возвращения, и есть надежда, что никто из других участников не заразится вирусом».

По словам источника, они не могут допустить, чтобы заразился еще один из главных актеров проекта.

Напомним, недавно стало известно, что съемки приостановили из-за того, что Роберт Паттинсон заразился коронавирусом.

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Фото: Warner Bros

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