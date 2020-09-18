Сценарий кинопроекта «Нижний горизонт» отобран для участия в программе ScripTeast

Сценарий кинопроекта «Нижний горизонт» режиссера Жанны Озирной отобран для участия в программе ScripTeast, передает пресс-служба.

12 проектов из Центральной и Восточной Европы примут участие в 15-м юбилейном ScripTeast. Почти год авторы работали над совершенствованием своих сценариев при менторской поддержке международных кинопрофессионалов. Программа завершится объявлением премии Кеслевского во время Каннского кинофестиваля 2021 года.

Первая октябрьская сессия будет состоять из индивидуальных встреч авторов с известными кинематографистами из разных стран. Следующие две сессии пройдут на кинофестивалях в Берлине (февраль 2021) и в Каннах (май 2021), где авторы также смогут представить свои проекты и использовать эту возможность для расширения сети своих международных контактов. Программа завершится официальным объявлением победителя премии Кеслевского ScripTeast за лучший сценарий Центральной и Восточной Европы, которая состоится во время Каннского фестиваля.

По сценарию кинопроекта «Нижний горизонт» главная героиня Марина пишет докторскую диссертацию о феномене моно- индустриальных городов — поселений, построенных для нужд одного крупного предприятия. Однако исследовательница даже не подозревает, что может быть легко поглощена объектом своего исследования.

Производством и развитием проекта занимается кинокомпания Radar Films. Пре-продакшен и сценарная разработка были осуществлені при поддержке Украинского культурного фонда.

Ранее мы сообщали, что на онлайн-кинорынке фестиваля в Торонто презентуют ряд украинских кинопроектов.

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Фото: unsplash

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