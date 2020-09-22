Новый канал раскрыл детали пятого сезона «Вар’яти-шоу»

В пятом телевизионном сезоне «Вар’яти-шоу» появятся обновленные баттлы Владзьо, новые лица украинских стендаперов, а также новые звездные гости, которые впервые придут на съемки шоу. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Сергей Притула признается, что к телеэфиру они приобщали друзей с «прекрасным чувством юмора». Так, зрители увидят актера Дмитрия Танковича и балерину Екатерину Кухар.

«С Димой все понятно. Замечательный актер и юморист, который хоть и этнический белорус, но прекрасно владеет украинским языком. Все знают Екатерину как талантливую балерину, а у нее еще и изысканное чувство юмора» — комментирует Притула.

Также в «Вар’яти-шоу» примет участие певец Тарас Тополя.

Напомним, ранее стало известно что Сергей Притула покидает проект «Вар’яти-шоу».

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Фото: Новый канал

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