СТБ назвал дату старта «Холостячки»

23 октября в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера проекта «Холостячка», сообщает пресс-служба канала.
Главная героиня проекта — актриса театра и кино Ксения Мишина. За ее любовь будут бороться 15 участников.
«Каждый раз каждый участник открывается по-новому. Но могу с уверенностью сказать, что проект подарил мне величайший опыт осознания того, что к каждому мужчине нужен свой подход и все мечтают о большой любви – не только женщины», — комментирует Ксения Мишина.
Напомним, что «Холостячка» — это украинская адаптация формата The Bachelorette компании WarnerBros. Ведущий проекта –Григорий Решетник. Телеканал СТБ приступил к съемкам реалити в августе 2020-го.
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Фото: СТБ
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