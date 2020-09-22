СНБО работает над блокированием «ВКонтакте» на территории Украины

На данный момент украинские специалисты по кибербезопасности сотрудничают с международными коллегами для выработки мер по блокировке соцсети «ВКонтакте» в Украине. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на комментарий от СНБО.

«Доступность мобильного приложения «ВКонтакте» в Украине произошла не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины. Также сообщаем, что 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети «ВКонтакте», подчеркнул, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны», — говорится в ответе.

Демедюк также заявил, что российские спецслужбы используют приложение соцсети для сбора информации об украинских гражданах, а также о всех пользователях, у кого оно установлено.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики готовит обращение к Apple и Google с требованием удалить мобильное приложение «ВКонтакте» из перечня доступных загрузок для украинских пользователей.

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Фото: pixabay

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