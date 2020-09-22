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СНБО работает над блокированием «ВКонтакте» на территории Украины

от Telekritika
От Telekritika 123
Главная Диджитал СНБО работает над блокированием «ВКонтакте» на территории Украины

По мнению Демедюка, росспецслужбы используют приложение соцсети для сбора информации об украинцах.

На данный момент украинские специалисты по кибербезопасности сотрудничают с международными коллегами для выработки мер по блокировке соцсети «ВКонтакте» в Украине. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на  комментарий от СНБО.

«Доступность мобильного приложения «ВКонтакте» в Украине произошла не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины. Также сообщаем, что 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети «ВКонтакте», подчеркнул, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны», — говорится в ответе.

Демедюк также заявил, что российские спецслужбы используют приложение соцсети для сбора информации об украинских гражданах, а также о всех пользователях, у кого оно установлено.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики готовит обращение к Apple и Google с требованием удалить мобильное приложение «ВКонтакте» из перечня доступных загрузок для украинских пользователей.

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Фото: pixabay

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