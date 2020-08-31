Журналисты издания KYKY уехали из Беларуси

Директор, главред и часть редакции белорусского лайфстайл-журнала KYKY покинули страну после того, как соучредителя изданий KYKY и «The Village Беларусь» Александра Василевича задержали 28 августа.

«Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью, — сказано в Telegram-канале редакции. — Мы уверены, что вернёмся. Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы. Мы любим ходить с вами на одни и те же мирные акции. Мы испытываем гордость, когда пишем про ваши нереально смешные плакаты, про ваше бесстрашие перед силовиками, про то, как вас много и как вы совершили феноменальную перемену гражданского сознания в стране. Сейчас соучредитель KYKY Саша Василевич — это наше общее разбитое сердце. Он сделал многое, чтобы люди во всех его проектах чувствовали себя свободными. А теперь его свобода жестоко отобрана. Так что мы делаем все, чтобы максимально эффективно работать — ради Саши, ради вас и ради нашей общей свободы, которая уже вот-вот».

Напомним, в Беларуси заблокировали доступ к десяткам изданий.

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Фото: «Телекритика»

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