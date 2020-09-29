Нацсовет обещает наказывать за политическую «джинсу» и скрытую рекламу

Национальный совет по вопросам телерадиовещания призвал лицензиатов во время избирательного периода особенно ответственно относиться к эфирному продукту, воздерживаясь от политической «джинсы» и скрытой рекламы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Джинса» считается грубым нарушением профессиональных журналистских стандартов и Этического кодекса украинского журналиста, — подчеркнули в Нацсовете. — Наличие скрытой агитации, «джинсы» и политической рекламы без соответствующих отметок — недопустимо. Национальный совет неуклонно следит за соблюдением вещателями действующего законодательства и будет привлекать к ответственности лицензиатов-нарушителей».

Напомним, 17 сентября регулятор назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за высказываний ведущих передачи «Протистояння».

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Фото: Александра Йорк

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