Нацсовет обещает наказывать за политическую «джинсу» и скрытую рекламу

Национальный совет по вопросам телерадиовещания призвал лицензиатов во время избирательного периода особенно ответственно относиться к эфирному продукту, воздерживаясь от политической «джинсы» и скрытой рекламы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Джинса» считается грубым нарушением профессиональных журналистских стандартов и Этического кодекса украинского журналиста, — подчеркнули в Нацсовете. — Наличие скрытой агитации, «джинсы» и политической рекламы без соответствующих отметок — недопустимо. Национальный совет неуклонно следит за соблюдением вещателями действующего законодательства и будет привлекать к ответственности лицензиатов-нарушителей».
Напомним, 17 сентября регулятор назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за высказываний ведущих передачи «Протистояння».
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Фото: Александра Йорк
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