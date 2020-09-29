ТСН запустила спецпроект «Золота лихоманка»

28 сентября в 19.30 в эфире ТСН на канале «1+1» состоялась премьера спецпроекта «Золота лихоманка» о том, где и как искать золото в Украине. В рамках спецпроекта ТСН покажет пятисерийный цикл сюжетов, в которых попытается оценить золотой запас Украины, покажет собственные месторождения золота, побывает на ювелирном заводе и в банковском хранилище золотых слитков, а также заглянет в частные коллекции драгоценностей украинских звезд. Об этом сообщает пресс-служба канала «1+1».

Автором спецпроекта стал журналист ТСН Мирослав Ганущак, который отправился на поиски золота в путешествие по Украине и попытался стать настоящим золотоискателем. В сюжетах зрители увидят, как журналист проверяет все мифы, легенды и слухи о тайнах золота.

«В спецпроекте «Золота лихоманка» наша команда решила посмотреть на эту тему со всех сторон: от поиска золота в недрах к полкам ювелирного магазина. На самом деле Украина – это «золотое» государство. У нас есть залежи золота, но они не разрабатываются на государственном уровне. С 90-х годов и до сих пор средств в бюджете на разработку месторождений не нашлось, как не нашлось никаких инвесторов. Государство самоустранилось от вопроса. Мы ходим по богатству, но не думаем о перспективе его добычи», — рассказывает заместитель директора департамента по новым форматам Ольга Кашпор.

Съемки спецпроекта продолжались более двух месяцев. Мирослав Ганущак за это время успел побывать на месторождениях в Закарпатской и Днепропетровской областях, на Житомирщине и побережье Азовского моря. Там журналист испытал на себе различные виды золотодобычи, в том числе и нетрадиционные, которые точно удивят зрителей.

Кроме того, в сюжетах ТСН покажет, как меняется цена золота от момента его добычи до производства готового ювелирного изделия. Чтобы найти ответ на этот вопрос, журналист поедет на ювелирный завод и снимет весь процесс изготовления драгоценных украшений. А опытные ювелиры поделятся полезными советами, как самостоятельно оценить качество золотого изделия, чтобы не попасться на подделку.

Золото найдут в частных коллекциях известных украинских звезд, в банковских хранилищах, и даже в старых телевизорах. Также Мирослав Ганущак пообщается с людьми, для которых добыча золота стала видом спорта, увлечением и хобби всей жизни. А отдельную серию посвятят «черным археологам», для которых золото – это способ заработать капитал.

Спецпроект «Золота лихоманка» будут показывать в течение недели ежедневно в вечернем выпуске ТСН на «1+1».

Напомним, канал «1+1» перенес премьеры «Маскарада» и «Женского квартала», так как 26 сентября в Украине был объявлен днем траура в память о погибших в катастрофе военного самолета АН-26 в Харьковской области.

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Фото: «1+1»

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