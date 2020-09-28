«1+1» перенес премьеры «Маскарада» и «Женского квартала»

Группа 1+1 media сообщила на своей странице в Facebook, что переносит на 3 октября премьеры нового развлекательного шоу «Маскарад» и «Женского квартала».
«Мы выражаем свои искренние соболезнования семьям погибших. Также в связи с днем траура из эфирных сеток каналов группы 1+1 media сняты все развлекательные проекты. Премьеры проектов «Маскарад» и «Женский Квартал» переносятся на следующую субботу, 3 октября», – сообщила группа.
Напомним, премьера нового шоу телеканала «1+1» «Маскарад» должна была состояться в 20:20 26 сентября. «Женский квартал» должен был стартовать в 22:00.
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Фото: «1+1»
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