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«1+1» перенес премьеры «Маскарада» и «Женского квартала»

от Telekritika
От Telekritika 651
Главная Новости «1+1» перенес премьеры «Маскарада» и «Женского квартала»

26 сентября в Украине был объявлен днем траура в память о погибших в катастрофе военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Группа 1+1 media сообщила на своей странице в Facebook, что переносит на 3 октября премьеры нового развлекательного шоу «Маскарад» и «Женского квартала».

«Мы выражаем свои искренние соболезнования семьям погибших. Также в связи с днем траура из эфирных сеток каналов группы 1+1 media сняты все развлекательные проекты. Премьеры проектов «Маскарад» и «Женский Квартал» переносятся на следующую субботу, 3 октября», – сообщила группа.

Напомним, премьера нового шоу телеканала «1+1» «Маскарад» должна была состояться в 20:20 26 сентября. «Женский квартал» должен был стартовать в 22:00.

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Фото: «1+1»

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