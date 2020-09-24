«Плюсы» презентовали «Маскарад»

23 сентября прошел допремьерный показ нового шоу от телеканала «1+1» «Маскарад». Сама премьера проекта состоится уже в эту субботу, в 20:20.

На показе создатели приоткрыли завес и показали пять костюмов, которые мы увидим в шоу. Среди них были: The Стрекоза, Баран-рэпер, Конь в пальто, Дракоша и Рыцарь.

Предпоказ «Маскарада» проходил в арт-галерее ArtArea в центре Киева. Презентацию посетили участники звездных команд шоу «Маскарад»: Наталья Могилевская, Влад Яма и Юрий Ткач.

Среди гостей вечера были также судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар в маскарадной маске, участники танцевального шоу Alyona Alyona, Слава Каминская, Сергей Мельник, Юлия Санина, Санта Димопулос, Сергей Танчинец, Ольга Фреймут.

Насладиться вечером пришли ведущие «1+1»: Даниэль Салем, Александр Преподобный и Александр Попов, а также актрисы сериала «Школа»: Мария Кондратенко и Ирина Кудашова.

Гостям показали лишь фрагменты первого эпизода шоу, среди которых было выступление Дракоши, The Стрекозы и «липсинг-баттл» капитанов звездных команд ПТП и MONATIK.

Ведущий «Одруження наосліп» Даниэль Салем также присутствовал на презентации: «Это что-то невероятное. Эффект видео 360 полностью погрузил меня в атмосферу шоу, я даже забыл, что нахожусь в зале. Казалось, что я там, у сцены. А фантастические герои — это настоящее произведение искусства. У меня уже есть некоторые предположения, кто из звезд скрывается под образами Стрекозы и Дракоши, но дождусь премьеры и проверю свои догадки».

А рэп-исполнительница Alyona Alyona призналась, что была в восторге от Барана: «Я в восторге от шоу, потому что наконец среди всех представителей музыкальных жанров был Барашек, который читал рэп. Это очень большой знак того, что рэп-музыка в Украине набирает крутых оборотов. Мне понравилось, что он был очень стильно одет и, мне интересно узнать, кто же был под образом Барашка».

Ведущим мероприятия был Юрий Горбунов. Он рассказал, что помимо выступлений в костюмах, на шоу будут баттлы судей между собой. Также Горбунов признался, что было сложно работать в паре с диджитальным ведущим, ведь ему приходилось применить актерский талант, чтобы представить соведущего радом с собой на сцене.

Со вступительным словом выступил генеральный продюсер «1+1» и директор телевизионного бизнеса Максим Кривицкий: «Я хочу поблагодарить команду Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка и департамент стиля, возглавляемый Ольгой Слонь, которые приняли этот вызов и создали действительно смелое и креативное шоу. И теперь зрители «1+1» смогут наслаждаться яркими развлекательными проектами не только по воскресеньям, когда все смотрят «Танці з зірками», но и в субботнем прайме».

Руководитель направления Big Entertainment Show Владимир Завадюк заинтриговал присутствующих: «Шоу «Маскарад» — это самое яркое и секретное шоу в Украине. Зрителей ждет эпохальное противостояние двух команд шоу-бизнеса. Очень интересно будет наблюдать за командами ПТП и MONATIK, ведь они сделают все, чтобы рассекретить звезд, которые скрываются под маскарадными костюмами. А под образами, которые являются отражением альтер-эго своего владельца, скрываются яркие личности этой страны. Вы будете удивлены».

Режиссеры-постановщики шоу, известные зрителям по работе над финалом «Голосу країни»: Наталья Ровенская, Наталья Лысенкова и Мария Григоращенко, — рассказали, как создавали любимца команды — виртуального ведущего Лайка.

«Работа над воплощением идеи виртуального ведущего была для нас наиболее интересной и интригующей во время подготовки шоу. Это совершенно новая технология для нашего телевидения — одновременное отслеживание мимики и пластики тела ведущего. Происходит это благодаря инновационной системе, когда специальные датчики равномерно распределяются по телу артиста. Это на самом деле большой шаг в направлении виртуального телевидения, и новые эксперименты уже не за горами. В наше непростое время, когда весь мир переходит на виртуальные решения в связи с пандемией, нам очень хотелось создать что-то на грани реального и виртуального. Получился очень интересный опыт как для всей команды, так и для самого Юры, ведь впервые он не видел своего собеседника перед собой».

Напомним, 26 сентября в 20:20 на телеканале «1+1» состоится премьера шоу «Маскарад». Проект будет выходить в субботнем прайме.

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Фото: пресс-служба «1+1»

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