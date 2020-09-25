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Variety, Billboard, Hollywood Reporter и Vibe будет управлять одна компания

от Telekritika
От Telekritika 380
Главная Новости Variety, Billboard, Hollywood Reporter и Vibe будет управлять одна компания

Финансовые условия сделки не разглашаются. 

Материнская компания Variety Penske Media Corp. заключила сделку с MRC по управлению Billboard, Vibe и Hollywood Reporter в рамках недавно созданного совместного предприятия PMRC, сообщает Variety.

Таким образом, гендиректор PMC Джей Пенски получил контроль над брендами MRC, в число которых вошли The Hollywood Reporter, Billboard, Vibe, Variety, Rolling Stone, Music Business Worldwide. Финансовые условия сделки не разглашаются. 

«Это все бренды, которыми я давно восхищаюсь. Billboard, The Hollywood Reporter и Vibe создали один из лучших продуктов в своих сферах и внесли огромный вклад в повышение качества журналистики, освещающей развлечения и музыку сегодня, — прокомментировал генеральный директор PMC Джей Пенски. — Нам очень повезло с этим ценным партнерством, исключительной командой MRC и возможностью продолжить наследие этих потрясающих брендов в течение следующих многих десятилетий».

Напомним, названы самые высокооплачиваемые медийщики года — рейтинг Variety.

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Фото: unsplash

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