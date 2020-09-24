Главная Диджитал Российский телеканал СТС запустил сериал для TikTok 
Российский телеканал СТС запустил сериал для TikTok 
ДиджиталНовостиТВ

Российский телеканал СТС запустил сериал для TikTok 

от Telekritika
Telekritika 1344

Производством проекта занималась студия XO Studios.

24 сентября российский телеканал СТС запустил интерактивный TikTok-сериал «Даня, извини».

О запуске сериала накануне сообщил в своем Instagram гендиректор «CTC Media» Вячеслав Муругов: «24 сентября СТС выпустит первый в Европе интерактивный сериал, снятый специально для платформы TikTok. Зрители сериала «Даня, извини» смогут сами принимать решения, от которых будет зависеть развитие сюжета».

По сообщению vc.ru, производством проекта занималась студия XO Studios, которая создает контент для TikTok и YouTube.

Читайте также:

Количество скачиваний WeChat и TikTok в США выросло в несколько раз
СМИ сообщили о возможной сделке по продаже TikTok 1 сентября
TikTok обратился в суд, требуя отменить указ Трампа

Фото: скриншот

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

УПЛ планирует запустить футбольный телеканал на ОТТ-платформе

10.09.2020

Страничка в Instagram: как онлайновому СМИ сделать свой...

17.09.2020

Сценарий кинопроекта «Нижний горизонт» отобран для участия в...

18.09.2020

Новые приключения гуцульской делегации. Юрий Горбунов о «Великих...

27.08.2020

На «1+1» начинается новый сезон программы «Гроші»

01.09.2020

СТБ покажет романтические сериалы

08.09.2020

Сериал «Ходячие мертвецы» закрывают

11.09.2020

На Четвертый телеканал возвращается программа «Кто как живет?»

08.09.2020

Канал «Украина» снимает детектив «Мертвые лилии»

07.09.2020

Euronews локализовался в Грузии

03.09.2020
Avatar