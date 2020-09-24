Российский телеканал СТС запустил сериал для TikTok 

24 сентября российский телеканал СТС запустил интерактивный TikTok-сериал «Даня, извини».

О запуске сериала накануне сообщил в своем Instagram гендиректор «CTC Media» Вячеслав Муругов: «24 сентября СТС выпустит первый в Европе интерактивный сериал, снятый специально для платформы TikTok. Зрители сериала «Даня, извини» смогут сами принимать решения, от которых будет зависеть развитие сюжета».

По сообщению vc.ru, производством проекта занималась студия XO Studios, которая создает контент для TikTok и YouTube.

Читайте также:

Фото: скриншот

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!