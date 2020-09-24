Спутниковые телеканалы «ATR T» и «8 канал» будут вещать с изменениями в программных концепциях

24 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разрешил ООО «Телевізійна компанія «Атлант-СВ» (логотип «ATR T») и ООО «АРС Магна Продакшн» (логотип «8 канал», 8 channel) временно отступить от условий программной концепции вещания на время карантинных и других ограничительных мер, связанных с COVID-19, сообщает регулятор.

Решение принято по ходатайству вещателей. Обращения обоих лицензиатов касались изменений в распределении программного наполнения, а именно уменьшения или увеличения обязательной доли отдельных передач от общего объема вещания.

Изучив предложенные компаниями приложения с изменениями, Национальный совет признал их допустимыми и утвердил заявленные программные концепции на вещание. После завершения карантинных и других ограничительных мер лицензиаты обязаны полностью вернуться к выполнению программных концепций, сообщает регулятор.

Напомним, ранее регулятор принял подобное решение в отношении двух лицензий на вещание компании ООО «ТРК «Донбас Онлайн», г. Северодонецк Луганской обл.

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Фото: unsplash

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