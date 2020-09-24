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Нацсовет назначил проверки пяти вещателям

от Telekritika
От Telekritika 123
Главная Новости Нацсовет назначил проверки пяти вещателям

… по соблюдению ими правил вещания в День памяти 13 сентября.

24 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки ООО «Голдберрі» (логотип «Еспресо»), ООО «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» (логотип Z ZIK), ООО «Апостроф ТВ» (логотип «Апостроф tv»), ДП «Новий обрій» (позивные «Радио пятница») і ООО «Телерадіокомпанія «НБМ-Радіо» (позивные «Ретро ФМ»).

В соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины, 13 сентября в Украине отмечался День памяти украинцев – жертв принудительного выселения из Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах. При планировании программ и передач на такие дни вещатели обязаны руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти. Однако мониторингом Национального совета зафиксированы признаки нарушений этих требований тремя телеканалами и двумя радиостанциями.

В частности, сообщает Нацсовет, было зафиксировано, что 13 сентября телеканал «Еспресо» в течение суток не транслировал информацию о дне памяти. Такой же информации не было зафиксировано в эфире телеканалов Z ZIK в промежутке времени с 00:00 до 9:48 и «Апостроф tv» – с 00:00 до 12:18. Кроме того, в эфире телеканалов «Еспресо» и «Апостроф tv» в 12:00 не была объявлена ​​минута молчания с сопровождением звука метронома. Также на экране вещателей не демонстрировалась свеча или соответствующее стилизованное изображение: «Еспресо» – с 00:00 до 18:50, «Апостроф tv» – с 00:00 до 12:08.

Не распространяли информацию о дне памяти во всем объеме, а именно минимум раз в 2:00, «Радио пятница» и «Ретро ФМ». В частности, такой информации не было зафиксировано в промежуток времени с 00:00 до 9:59 в эфире «Радио пятница», а с 00:00 до 10:03 – в эфире «Ретро ФМ».

Национальный совет отмечает, что проведет внеплановые проверки деятельности этих компаний и на основании их результатов примет соответствующие решения.

Напомним, 17 сентября регулятор назначил ООО  «Новини 24 години» (логотип «NEWSONE»)  внеплановую проверку из-за высказываний ведущих передачи «Противостояние».

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Фото: Александра Йорк

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