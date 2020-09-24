Экс-ведущая Оксана Марченко стала обладательницей строительной фирмы в РФ – СМИ

В начале осени 2020-го жена Виктора Медведчука, председателя политсовета партии ОПЗЖ и кума Владимира Путина, бывшая телеведущая Оксана Марченко, стала обладательницей российской компании. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы» (проект «Радио Свобода» и «UA: Первый»), говорится на сайте «Радио Свобода».

Согласно данным реестра юридических лиц Российской Федерации, 11 сентября 2020 российская компания «Юг Энерго», которую, согласно декларации Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко, стала единственной владелицей компании «НЗНП Инжиниринг». ООО «НЗНП Инжиниринг» зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020-го, а ее основным направлением является «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика», дополнительные виды деятельности – деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами.

«НЗНП Инжиниринг» с августа 2020-го является членом «Ассоциации проектировщиков Южного округа» — это указано на сайте ассоциации. Южный округ – территориальное объединение, в которое входит и Ростовская область, где расположился завод, принадлежащий семье Медведчук-Марченко, сообщает СМИ.

Также журналисты указывают, что название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов на территории Российской Федерации. Директором «материнской» для всех этих нефтяных структур компании (ООО «Юг Энерго») является Валерий Пак – бывший заместитель министра природных ресурсов России и экс-руководитель Федерального агентства по пользованию недрами.

Виктор Медведчук в июне 2020 заявил журналистам «Схем», что никому не дает комментариев по поводу бизнеса. Однако два года назад политик рассказал, как работает их семейный бизнес: «Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом. Она владеет бизнесом. Раз. А управляю бизнесом я».

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Фото: «Интер»

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