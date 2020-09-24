Новый сезон «Женского Квартала» выйдет 26 сентября

Третий сезон проекта «Женский Квартал» стартует в эту субботу — в 22:00 на «1+1», пишет пресс-служба канала.

Зрители увидят и подготовку свадебной церемонии, когда процессом руководит мать невесты, и миниатюру на тему сюрпризов, которые муж подготовил жене, которая терпеть не может неожиданности, и много других номеров.

В этом выпуске «Женского Квартала» состоится первое появление на сцене Веры Кекелии после рождения ребенка. Коллеги артистки споют переделанную композицию о материнстве на мотив песни NK Elefante. Также одна из вокалисток проекта – Марта Адамчук в этом выпуске представит сольную композицию в рамках своего проекта Mora.

Среди приглашенных звездных гостей с музыкально-юмористическим блоком выступит Макс Барских. А еще артист появится в одной из миниатюр с актрисами проекта.

Напомним, ранее «1+1» показал новый выпуск «Вечернего Квартала».

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Фото: «1+1»

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