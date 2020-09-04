5 сентября в 20:20 телеканал «1+1» покажет новый выпуск «Вечернего Квартала», в котором на протяжении 90 минут юмористы будут шутить об актуальных событиях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Кварталовцы» прямо на сцене устроят вечеринку в стиле 90-х и вспомнят популярные тогда песни. Юмористы расскажут, как начинали свои дела самые богатые сегодня люди страны и попытаются описать те времена современной молодежи:

— Что такое 90-е? Просто было страшно выходить на улицу. Работа была только у таксистов. Денег почти не было.

— А у вас тоже тогда коронавирус был?

Во время концерта выступят The Hardkiss и Monatik, а певица NK представит премьеру своего нового хита «A Huevo».

Впервые в юмористическом концерте примут участие сразу четыре участницы «Женского Квартала»: Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес. Они выступят вместо актрисы «Вечернего Квартала» Елены Кравец. Такое решение было принято в связи с тем, что у Кравец диагностировали COVID-19. Сейчас актриса уже победила болезнь.

Напомним: ранее стало известно, что новый сезон «Вечернего Квартала» стартовал без Елены Кравец.

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Фото: «Квартал 95»

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