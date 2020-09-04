Facebook ввел ограничения на пересылку сообщений

Компания Facebook в рамках политики по борьбе с дезинформацией ограничила в своем приложении для обмена сообщениями Messenger количество получателей пересылаемых сообщений до пяти человек или групп. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании. Причиной введения таких ограничений стал рост количества фейков в условиях пандемии коронавируса.

WhatsApp, мессенджер, принадлежащий Facebook, ввел аналогичный лимит в апреле. По словам создателей мессенджера, это ограничивает распространение сообщений, которые часто пересылаются — их объем сократился на 70% по всему миру. Отметим, что Facebook активно борется с дезинформацией, касающейся пандемии коронавируса и выборов в США, которые скоро состоятся. Недавно платформа удалила 7 млн постов с дезинформацией о COVID-19, включая твит президента Трампа. Платформа также планирует запретить новую политическую рекламу за несколько недель до выборов.

Напомним, в августе в Украине заработала платежная система Facebook Pay.

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Фото: unsplash

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