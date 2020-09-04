ДиджиталНовости

Facebook ввел ограничения на пересылку сообщений

от Telekritika
От Telekritika 486
Главная Диджитал Facebook ввел ограничения на пересылку сообщений

Из-за фейков о коронавирусе.

Компания Facebook в рамках политики по борьбе с дезинформацией ограничила в своем приложении для обмена сообщениями Messenger количество получателей пересылаемых сообщений до пяти человек или групп. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании. Причиной введения таких ограничений стал рост количества фейков в условиях пандемии коронавируса.

WhatsApp, мессенджер, принадлежащий Facebook, ввел аналогичный лимит в апреле. По словам создателей мессенджера, это ограничивает распространение сообщений, которые часто пересылаются — их объем сократился на 70% по всему миру. Отметим, что Facebook активно борется с дезинформацией, касающейся пандемии коронавируса и выборов в США, которые скоро состоятся. Недавно платформа удалила 7 млн постов с дезинформацией о COVID-19, включая твит президента Трампа. Платформа также планирует запретить новую политическую рекламу за несколько недель до выборов.

Напомним, в августе в Украине заработала платежная система Facebook Pay.

Читайте также:

Рекламодатели обвиняют Facebook в применении языка ненависти
Facebook потерял очень крупного рекламодателя — Verizon
Facebook не будет платить СМИ за выдачу их ссылок в ленте

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

В Беларуси массово задерживают журналистов

10.08.2020

«Суспільне» объявило конкурс на должность продюсера «UA: Дніпро»

04.09.2020

17 ноября стриминг Disney+ запустится в странах Латинской...

21.08.2020

Скоро состоится премьера нового сезона программы «Один за...

17.08.2020

ТЕТ подготовил премьеру скетчкома «Страна У 2.0»

18.08.2020

В Facebook удалили аккаунты, связанные с «фабрикой троллей»

02.09.2020

Власти Тайваня намерены заблокировать китайские видеосервисы

21.08.2020

«Східняк» выходит в прокат

17.08.2020

В региональных медиа 37% «джинсы» заказывают местные политики

06.08.2020

Netflix тестирует воспроизведение в случайном порядке

20.08.2020
Avatar