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В Таджикистане создадут телеканал «Наука и природа»

от Telekritika
От Telekritika 484
Главная Новости В Таджикистане создадут телеканал «Наука и природа»

Он должен выйти в эфир в 2021 году.

Правительство Таджикистана поручило соответствующим структурам начать работу по созданию государственного телеканала «Наука и природа». Об этом сообщает Asia-Plus.

Комитет по телевидению и радио и Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом обязались в течение полугода решить вопросы, связанные с обеспечением телеканала всем необходимым, финансировать его намерены за счет средств республиканского бюджета и специальных средств самого учреждения.

В уставе нового телеканала говорится, что он будет транслировать передачи на таджикском языке, а также на других иностранных языках 24 часа в сутки.

Напомним, в Казахстане создали два новых государственных телеканала. Телеканал «Абай ТВ» посвящен культуре Казахстана. Второй канал «Аль-Фараби» будет действовать на базе агентства «Хабар», его запуск запланирован на начало учебного года.

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Фото: пресс-служба президента Таджикистана

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