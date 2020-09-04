Что будет на втором прямом эфире «Танців з зірками-4»

На телеканале «1+1» стартовал новый сезон танцевального шоу «Танці з зірками». Стали известны подробности второго прямого эфира шоу: ведущие проекта Тина Кароль и Юрий Горбунов готовят совместное выступление с судьями проекта. Об этом пишет пресс-служба «1+1».

Традиционно ведущими нового сезона шоу «Танці з зірками» стали Юрий Горбунов и Тина Кароль. Стало известно, что ведущие проекта вместе с судьями готовят совместное выступление, которым будут открывать второй прямой эфир шоу «Танці з зірками». Певица Тина Кароль и телеведущий Юрий Горбунов споют песню «A little party never killed nobody».

Уже в это воскресенье зрителей ждут постановки от режиссеров проекта Леси Подолянко и Дмитрия Гука, и танцы от хореографа проекта Ксении Горб. Так, молодая мама Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов исполнят вальс под хит Earth Song — Michael Jackson. Актер Тарас Цымбалюк и Яна Заец будут танцевать танго под кавер хита Bad Guy. Экс-участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк попытаются покорить самбу под песню La Tortura-Shakira. Телеведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева будут танцевать фокстрот под Frank Sinatra — New York. А выйдут ли на паркет пары Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко и Ольга Фреймут с Ильей Падзиной, которые по состоянию здоровья сейчас находятся на лечении и самоизоляции, станет известно во время прямого эфира.

Специальным гостем второго эфира станет главный певец Макс Барских, который исполнит свой новый хит «LOVELY».

Начиная со второго эфира, зрители смогут голосовать за своих фаворитов: отправлять смс и совершать телефонные звонки. Условия голосования остаются неизменными: отдать голос зрители смогут позвонив, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении «1plus1.video».

Напомним, премьерный выпуск шоу вызвал большой интерес не только среди телезрителей, продемонстрировав высокие рейтинги, но и среди пользователей платформы YouTube.

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Фото: «1+1»

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