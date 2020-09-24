«Атлантида» Валентина Васяновича представит Украину на «Оскаре»

Украинский оскаровский комитет выбрал драму Валентина Васяновича «Атлантида» в качестве национального претендента на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм», пишет пресс-служба Arthouse Traffic.

В этом году лента соревновалась еще с двумя кандидатами – документальным фильмом Ирины Цилык «Земля блакитна, ніби апельсин» и комедией Антонио Лукича «Мої думки тихі».

Фильм ждет оскаровская промокампания и борьба за попадание сначала в лонг-лист, а затем и в шорт-лист премии. Номинанты на «Оскар» будут объявлены 15 марта 2021. Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 21 апреля 2021.

Украинская премьера «Атлантиды» состоится 26 сентября в рамках международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. В широкий украинский прокат фильм выйдет 5 ноября.

Напомним, ранее компания Arthouse Traffic представила официальный трейлер драмы Валентина Васяновича «Атлантида».

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Фото: Limelite

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