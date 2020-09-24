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«Атлантида» Валентина Васяновича представит Украину на «Оскаре»

от Telekritika
От Telekritika 398
Главная Кино «Атлантида» Валентина Васяновича представит Украину на «Оскаре»

Фильм выбрали из трех претендентов.

Украинский оскаровский комитет выбрал драму Валентина Васяновича «Атлантида» в качестве национального претендента на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм», пишет пресс-служба Arthouse Traffic.

В этом году лента соревновалась еще с двумя кандидатами – документальным фильмом Ирины Цилык «Земля блакитна, ніби апельсин» и комедией Антонио Лукича «Мої думки тихі».

Фильм ждет оскаровская промокампания и борьба за попадание сначала в лонг-лист, а затем и в шорт-лист премии. Номинанты на «Оскар» будут объявлены 15 марта 2021. Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 21 апреля 2021.

Украинская премьера «Атлантиды» состоится 26 сентября в рамках международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. В широкий украинский прокат фильм выйдет 5 ноября.

Напомним, ранее компания Arthouse Traffic представила официальный трейлер драмы Валентина Васяновича «Атлантида».

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Фото: Limelite

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