ОПУ: СМИ публикуют фейки со ссылкой на неназванные источники

На официальном сайте Офиса Президента Украины разместили заявление, в котором обвинили некоторые отечественные СМИ в публикации фейковой информации, в которой они ссылаются на анонимные источники.

«Ежедневно получаем запросы о предоставлении информации или официального комментария по вопросам, которые основаны на очевидных фейковых сообщениях. Иногда в таких запросах, в том числе и от народных депутатов Украины, прямо цитируется вброс от российских пропагандистов. Видим также и многочисленные публикации в отечественных СМИ, в которых любую фантазию могут «подтвердить» исключительно одним: ссылкой на источники, не называются», — гласит сообщение.

В офисе президента пишут, что сейчас информационное пространство «легче коррумпируется» для распространения ложной информации, а эмоциональные цитаты набирают большую аудиторию, чем анализ. «Медийные герои всегда добавляют к своим рассказам художественные детали, которые искажают даже отдельные правдивые факты, если они есть в таких сообщениях», — добавили в ОПУ.

Ранее «Украинская правда» опубликовала материал «Зе!корупція, або Старі схеми епохи «нових облич»», в котором сообщается, что Офис Президента Украины и фракция «Слуга Народа» якобы финансируются Ринатом Ахметовым в размере $2-2,5 млн в месяц.

Читайте также:

Фото: president.gov.ua

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!