НовостиСМИ

ОПУ: СМИ публикуют фейки со ссылкой на неназванные источники

от Telekritika
От Telekritika 474
Главная Новости ОПУ: СМИ публикуют фейки со ссылкой на неназванные источники

Офис президента сделал заявление.

На официальном сайте Офиса Президента Украины разместили заявление, в котором обвинили некоторые отечественные СМИ в публикации фейковой информации, в которой они ссылаются на анонимные источники.

«Ежедневно получаем запросы о предоставлении информации или официального комментария по вопросам, которые основаны на очевидных фейковых сообщениях. Иногда в таких запросах, в том числе и от народных депутатов Украины, прямо цитируется вброс от российских пропагандистов. Видим также и многочисленные публикации в отечественных СМИ, в которых любую фантазию могут «подтвердить» исключительно одним: ссылкой на источники, не называются», — гласит сообщение.

В офисе президента пишут, что сейчас информационное пространство «легче коррумпируется» для распространения ложной информации, а эмоциональные цитаты набирают большую аудиторию, чем анализ. «Медийные герои всегда добавляют к своим рассказам художественные детали, которые искажают даже отдельные правдивые факты, если они есть в таких сообщениях», — добавили в ОПУ.

Ранее «Украинская правда» опубликовала материал «Зе!корупція, або Старі схеми епохи «нових облич»», в котором сообщается, что Офис Президента Украины и фракция «Слуга Народа» якобы финансируются Ринатом Ахметовым в размере $2-2,5 млн в месяц.

Читайте также:

Зеленский получил почти 5 миллионов гривен от «Квартала 95» 
Зеленский посетил съемки «Лиги смеха» в качестве гостя
Ирина Победоносцева возглавит департамент информационной политики Администрации президента

Фото: president.gov.ua

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Съемки «Бэтмена» продолжат без Паттинсона

07.09.2020

СБУ прекратила деятельность провайдера, раздававшего трафик в так...

15.09.2020

Телеканал «1+1» в пятый раз признан лидером просмотра...

09.09.2020

В Одессе съемочной группе канала ZIK помешали вести...

25.08.2020

«Атлантида» Валентина Васяновича представит Украину на «Оскаре»

24.09.2020

«Номера» покажут в рамках 11-го Одесского международного кинофестиваля

08.09.2020

К юбилею «Фактов» на ICTV сняли серию сюжетов

17.09.2020

Новый сезон «Реальной мистики» выйдет 21 сентября

25.08.2020

Ткаченко распорядился проверить, правда ли «ВКонтакте» обошла блокировку...

16.09.2020

Принята новая Стратегия национальной безопасности Украины: что изменится...

16.09.2020
Avatar