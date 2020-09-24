Канал «Украина» работает над новым фильмом «Семейный портрет»

Телеканал «Украина» и компания Filmstream готовят новую четырехсерийную картину «Семейный портрет», пишет пресс-служба канала.
По сюжету родные братья Артем и Федор Быковы выбрали разные жизненные пути. Артем сделал карьеру в столице, став правой рукой крупного бизнесмена Степана Крылова. Федор же остался в родном городе и довольствовался тем, что имеет. Однажды с их отцом случается несчастье. Федор просит помощи у более успешного Артема. Тот предлагает брату пойти на криминальное дело.
Роли братьев Быковых исполняют актеры Петр Рыков и Артур Логай, Анастасия Иванова сыграет девушку из богатой семьи по имени Женя, а Георгий Хостикоев – художника.
Также в картине снимаются Юрий Гребельник, Лариса Руснак, Александр Крыжановский и другие актеры.
Режиссер-постановщик – Николай Михайлов. Оператор-постановщик – Анатолий Сахно. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко.
Съемки проходят в Киеве и Киевской области.
Напомним, канал «Украина» и компания Filmstream начали снимать фильм «Непрекрасная леди».
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Фото: канал «Украина»
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