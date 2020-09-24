«UA: Перший» покажет фильмы «Стрімголов» и «Создание леди»

26 и 27 сентября в 22:00 телеканал «UA: Перший» покажет украинскую психологическую драму «Стрімголов» и британскую ленту «Создание леди». Об этом пишет пресс-служба вещателя.

В субботу зрителей ждет полнометражная лента от режиссера Марины Степанской «Стрімголов». События в фильме разворачиваются во времена Революции Достоинства. Талантливый музыкант Антон, не оправдав надежд окружения, возвращается из Швейцарии в Киев. Полгода он лечится от алкогольной зависимости. В столице случайно встречает девушку Катю. Во время встречи главных героев фильма между ними вспыхивают чувства, а планы Кати меняются.

В воскресенье покажут ленту «Создание леди». Главная героиня Эмили мечтала влюбиться и жениться, но жизнь внесла свои коррективы. Лорд Джеймс Волдерхорст предлагает Эмили выйти за него, и девушка соглашается из практических соображений, не имея особых чувств к будущему мужу. Вскоре Джеймс сообщает молодой жене, что должен ехать на войну в Индию. Эмили остается одна в большом имении, и этим планируют воспользоваться родственники лорда.

Напомним, 16 сентября, ко Дню памяти журналиста и героя Украины Георгия Гонгадзе телеканал «UA: Перший» показал фильм собственного производства.

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Фото: кадр из фильма «Стремглав»

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