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Открыто производство по факту вмешательства в работу сайта Нацполиции

от Telekritika
От Telekritika 480
Главная Диджитал Открыто производство по факту вмешательства в работу сайта Нацполиции

Хакеры получили доступ к сайту 23 сентября.

Нацполиция сообщила в Facebook, что по факту вмешательства в работу их вебсайта начато уголовное производство.

23 сентября в 11:45 неизвестные получили доступ к официальному вебсайту Нацполиции и распространили на некоторых интернет-страницах областных управлений фейки. Среди них были страницы Херсонской, Ровенской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Аналогичное производство начато по факту несанкционированного вмешательства в работу сайта Варашского городского совета, где неизвестные также разместили несколько фейков.

Напомним, вчера хакеры взломали официальный сайт Национальной полиции Украины и некоторые интернет-страницы областных управлений.

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Фото: unsplash

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