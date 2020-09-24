Женя Сугак, The Village Беларусь: «К директору пришли с обыском, учредителя задержали, счет заблокировали»

Женя Сугак рассказала «Телекритике» о задержании учредителя, обыске директора, работе редакции и о том, почему уехала из Минска.

Женя, расскажите, когда вы переехали в Украину и почему?

Я все еще не считаю себя переехавшей в Украину, как бы приятно тут не было, и надеюсь в скором времени вернуться домой – там сейчас как никогда круто и интересно. Но мне приходится ждать. Я приехала в Киев на несколько дней месяц назад, но уже на третий мой день здесь произошел ряд событий, которые сигнализируют мне о том, что мое нахождение в Минске сейчас – небезопасно. К нашему директору Саше Романовой пришли с обыском, нашего учредителя задержали, и сейчас он находится в СИЗО, наш счет заблокировали. К этому моменту сайт The Village Беларусь, главным редактором которого я являюсь, уже был заблокирован две недели по требованию правоохранительных органов.

Я правильно понимаю, что Минск покинула не вся редакция? Уехали только вы и Саша Романова? Вы боитесь за безопасность коллег? Может, стоило выехать всей редакцией? Такой вариант не рассматривали?

Наш директор Саша Романова тоже по счастливой случайности оказалась не в стране в момент, когда ей хотели выламывать дверь в квартиру, если она не откроет. Редакция The Village находится в Минске. Мы были обязаны предложить ребятам возможность выехать из страны, но они отказались. Я это очень ценю и очень этим горжусь. Боюсь ли я за их безопасность? Мы сейчас все боимся. Но поскольку бояться нам приходится довольно долго, то порог страха понижается. Еще недавно поездка в автозаке казалась белорусам катастрофой, теперь уже несколько суток в изоляторе перестают видеться чем-то из ряда вон выходящим. Каждому из нас приходится чем-то жертвовать и платить какую-то цену за нашу общую будущую свободу. К сожалению, чья-то цена оказывается несоизмеримо высокой.

Как это сказалось на работе редакции?

На работе редакции не сказывается ничего – ни то, что сайт на территории Беларуси уже больше месяца открывается только с VPN, ни отсутствие главного редактора в Минске. Мы делаем то же количество материалов, что и раньше. Поднимаем те же важные и интересные темы, что и раньше. Шутим. Очень жаль, что наш траф естественным образом упал из-за блокировки (до выборов это было 1 300 000 уников и 5 000 000 просмотров в месяц). Но все больше белорусов начинают пользоваться VPN, так что мы не унываем.

Сайт издания и счет подверглись блокировке. Расскажите, как вы работали в этот период и не возникают ли сложности сейчас?

Нас заблокировали на территории Беларуси первыми, почти сразу после выборов. Сначала нам не давали официального подтверждения, говорили, что мы незаблокированы, и пускали нас по кругу из провайдеров. Нам удалось разблокироваться на пол дня, но товарищи быстро спохватились, и мы снова перестали открываться. Мы потеряли значительную часть трафа, но продолжили работать в том же объеме, что и раньше. Через дней десять Министерство информации выкатило список заблокированных ресурсов, среди которых был и the-village.me. Компания в этом списке отличная – «Радио Свобода», «Еврорадио», «Наша Нива», «Белсат» и другие.

Насколько активно вы освещаете события, которые сейчас происходят в Беларуси?

На 97%. 3% мы оставляем на новости про трамвай и оплату проезда картой.

Ранее, до выборов и протестов, вы ощущали давление от власти или кого-либо еще? Если да, то расскажите детальнее?

Ну, например, еще в июле меня и моего друга и учредителя Сашу Василевича задержали в здании КГБ, когда мы просто тихо и мирно понесли ходатайство за Виктора Бабарико. Прямо из кабинета нас вывели во внутренний двор, засунули в автозак по клеткам и увезли в РУВД. Меня выпустили через три часа, а Саше повезло меньше – ему дали 14 суток, придумав, что он якобы стоял возле здания КГБ в 17:30 и кричал «Свободу Бабарико!». У нас была запись с камер в офисе, где видно, что Саша в это время находился в офисе. Я была свидетелем на суде, где рассказала, что около здания КГБ мы не стояли и ничего не кричали, а молча прошли внутрь и вежливо спросили, куда подать ходатайство, после чего нас уже встречали шесть человек в балаклавах. Но судья признала Сашу виновным.

Вы и ваши коллеги пишут о Саше Василевиче. Его задержали на протестах? Расскажите подробности.

В конце августа Сашу задержали повторно, уже в собственном офисе, куда пришел обыск. Сейчас Саша находится в СИЗО, ему предъявляют уголовное обвинение. Правозащитники признали его политическим заключенным.

Как в целом оцениваете ситуацию со свободой слова в Беларуси?

Плохо. Это очевидно из списка заблокированных ресурсов, сейчас там порядка 80 названий. Большинство независимых СМИ пишут, что считают нужным и важным не заниматься самоцензурой, но потом нам прилетают письма счастья из Мининформа с требованиями убрать ту или иную информацию, блокировка или еще что похуже – мой коллега, главный редактор «Нашей Нивы» подозреваемый по уголовному делу в клевете.

Как вы оцениваете «внедрение» журналистов RT в медиапространство Беларуси, и как это может отразиться на ситуации в стране?

На ситуацию в стране журналисты RT не влияют, как бы они этого не хотели или не воображали себе. Государственные каналы сейчас опустились до такого низкого уровня откровенных фейков и вранья, что нужно обладать определенной степенью кретинизма, чтобы верить во все это. Пыток и избиений со стороны силовиков, по их мнению, не было; всем протестом руководят кукловоды из Польши и Литвы; БЧБ – фашистский флаг; люди на протестах – сплошь наркоманы и проститутки; Тихановская предлагает бомбить Беларусь; у любого человека, выразившего мирное несогласие, появляется криминальное прошлое и заказчики. В общем и целом, мотивы людей, которые словами изо рта произносят эту ложь, которые монтируют эти сюжеты, которые держат свет или пишут для них титры – мне до конца непонятны.

Некоторые ваши коллеги, работавшие в госСМИ, уволились. Не похоже ли это на побег с корабля, который идет ко дну?

Конечно, было бы круче, если бы они сделали это раньше. Но все равно это правильно и хорошо. А вот затирачу в стиле – «я аполитичен, я нейтрален, я веду спортивную передачу» – никто уже даже слушать не станет. Это как уборщик в концлагере. Да, ты не ведешь людей за руку в печь, но ты подметаешь их волосы.

С какими сложностями вы столкнулись в Украине, и нужна ли вам какая-либо помощь?

Мне повезло иметь хороших друзей в Киеве, которые добры ко мне и помогают по возможности. Андрей и Ксюша, привет!

Вы планируете вернуться в Беларусь?

Конечно.

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Фото: личный архив Евгении Сугак

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