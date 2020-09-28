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Умер журналист Олег Тудан

от Telekritika
От Telekritika 595
Главная Новости Умер журналист Олег Тудан

Несколько лет он боролся с тяжелой болезнью.

Буковинский корреспондент ТСН Олег Тудан умер после борьбы с раком пищевода, сообщается на сайте ТСН.

Олег попал в Национальный институт рака с опухолью в пищеводе более 3,5 лет назад. Врачи не давали никаких прогнозов, но Олег решил так просто не сдаваться. Друзья собирали средства на лечение, и позднее благодаря врачам рак отступил.

Три года не было никаких проявлений болезни, однако недавно она вернулась. Украинские врачи собирались впервые использовать иммунотерапию для лечения рака пищевода. Данный метод два года назад получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Первым пациентом должен был стать Олег Тудан.

Напомним, в июне умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян.

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Фото: Facebook Олега Тудана

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