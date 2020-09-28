Олег Винник и Алена Шоптенко заболели коронавирусом

Участники «Танців з зірками» Олег Винник и Алена Шоптенко получили позитивные результаты на коронавирус. Они не появились в пятом эфире шоу, пишет ТСН.

До этого коронавирусом заболели и другие участники проекта: ведущая Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина, а также Дарья Петрожицкая со своим партнером Игорем Гелуненко, которые не смогли присутствовать на паркете первые три эфира шоу.

Напомним, пятый прямой эфир «Танців з зірками» был посвящен мировому кино.

Читайте также:

Фото: «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!