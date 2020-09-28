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Белорусское издание TUT.BY может потерять статус СМИ

от Telekritika
От Telekritika 468
Главная Новости Белорусское издание TUT.BY может потерять статус СМИ

Судебное заседание состоится 8 октября.

На сайте издания TUT.BY сообщается, что Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении их выпуска.

Таким образом по решению суда TUT.BY может утратить статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без данного статуса.

В редакции пишут, что согласно закону о СМИ регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания «носит добровольный характер», а статус СМИ дает «некоторые преимущества», к примеру, законно присутствовать и передавать информацию в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях и в местах других общественно важных событий.

Заседание назначено на 8 октября в Экономическом суде Минска. Основанием для предъявления иска явились ранее вынесенные предупреждения Мининформа.

 TUT.BY отмечает, что с 7 августа 2020 года ресурс получил четыре предупреждения. В частности это случилось после таких материалов как: «В семь раз больше избирателей и «тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?»; «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах»; «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».

Напомним, ранее главного редактора газеты «Наша Ніва» Егора Мартиновича белорусские власти объявили подозреваемым по ст. 188 Уголовного кодекса (клевета).

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Фото: «Телекритика»

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