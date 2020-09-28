Объявлены номинанты на третью Национальную премию кинокритиков «Киноколо»

Лидерами по количеству номинаций на премию «Киноколо» стали: драма «Погані дороги» Натальи Ворожбит (6 номинаций), драма «Атлантида» Валентина Васяновича (4 номинации) и документальная лента «Земля блакитна, ніби апельсин» Ирины Цилык (3 номинации). Об этом сообщила пресс-служба «Киевской недели критики».

Победители будут объявлены на церемонии награждения перед открытием фестиваля «Киевская неделя критики» – 22 октября 2020.

Национальная премия кинокритиков «Киноколо» – ежегодная премия, учрежденная в 2018 году, которая определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. В 2019 году лучшим фильмом года стала драма «Додому» Наримана Алиева.

Сейчас комитет премии «Киноколо» насчитывает 44 человека. Лауреаты премии выбираются путем голосования в два этапа. Сначала среди списка всех поданных фильмов украинского производства, которые соответствуют условиям премии, члены комитета выбирают номинантов. Во время второго этапа проходит голосование для определения победителей.

Список номинантов

Лучший полнометражный игровой фильм

«Атлантида» – реж. Валентин Васянович, прод. Владимир Яценко

«Погані дороги» – реж. Наталья Ворожбит, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов

«Раскрашенная птица» – реж. Вацлав Марул, прод. Игорь Савиченко, Вацлав Марул

«Цена правды» – реж. Агнешка Холланд, прод. Егор Олесов, Клаудия Смея, Станислав Дзидзич, Ангус Ламонт, Андреа Халупа

Лучший короткометражный игровой фильм

«Бульмастиф» – реж. Анастасия Буковская, прод. Даниил Каптюх, Никита Буковский, Анастасия Буковская

«Нетерпимость» – реж. и прод. Станислав Битюцкий

«Схрон» – реж. Оксана Войтенко, прод. Юрий Минзянов

«Чачьо» – реж. Виталий Гавура, прод. Евгения Видищева

Лучший документальный фильм

«В.Сильвестров» – реж. Сергей Буковский, прод. Геннадий Кофман

«Зарваница» – реж. Роман Химей, Ярема Малащук, прод. Валерия Сочивец

«Земля блакитна, ніби апельсин» – реж. Ирина Цилык, прод. Анна Капустина

«Поезд Киев-Война» – реж. Корней Грицюк, прод. Сергей Пудич

Лучший анимационный фильм

«Вымышленный пейзаж» – реж. и прод. Никита Лыськов

«Виктор_Робот» – реж. Анатолий Лавренишин, прод. Елена Голубева

«Фамилия в кармане» – реж. Степан Коваль, прод. Анна Полониченко

«Суррогат» – реж. и прод. Стас Сантимов

Открытие года

«Виктор_Робот» – реж. Анатолий Лавренишин, прод. Елена Голубева

«Зарваница» – реж. Роман Химей, Ярема Малащук, прод. Валерия Сочивец

«Земля блакитна, ніби апельсин» – реж. Ирина Цилык, прод. Анна Капустина

«Погані дороги» – реж. Наталья Ворожбит, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов

Лучший режиссер

Валентин Васянович – «Атлантида»

Ирина Цилык – «Земля блакитна, ніби апельсин»

Наталья Ворожбит – «Погані дороги»

Сергей Буковский – «В.Сильвестров»

Лучший актер

Андрей Римарук – «Атлантида»

Ахтем Сеитаблаев – «Мы есть. Мы рядом.»

Евгений Ламах – «Бульмастиф»

Юрий Кулинич – «Погані дороги»

Лучшая актриса

Людмила Билека – «Атлантида»

Марина Кошкина – «Забуті»

Оксана Воронина (посмертно) – «Погані дороги»

Оксана Черкашина – «Погані дороги»

Напомним, ранее третья ежегодная национальная премия кинокритиков «Киноколо» открыла прием фильмов.

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Фото: unsplash

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