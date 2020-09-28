Суд временно снял запрет на скачивание TikTok в США

В воскресенье, 27 сентября, судья заблокировал запрет на скачивание TikTok в США, который вступил бы в силу в полночь того же дня, пишет The Verge.

Судья окружного суда США Карл Николс издал свое решение о вынесении предварительного судебного запрета сразу после 20:00 по восточному времени, но его решение было заморожено, так как еще ожидают рассмотрения адвокатами обеих сторон. Однако судья отклонил просьбу истцов о блокировании решения о запрете приложения в США с 12 ноября.

Адвокаты TikTok заявили в воскресенье утром, что запрет от администрации Трампа будет «разрушительным», и призвали судью заблокировать его, пока не будет принято решение по всему делу. Адвокат TikTok сказал, что запрет, который помешает новым загрузкам TikTok из магазинов приложений Apple и Google в 23:59 по восточному времени сегодня, по сути, нарушает свободу слова. Но юристы правительства утверждали, что претензии TikTok к Первой поправке неприменимы, потому что администрация Трампа считает приложение угрозой национальной безопасности.

Напомним, 26 сентября судья окружного суда заявил, что администрация Трампа должна отложить запрет на TikTok в американских магазинах приложений.

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Фото: The Verge

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