Запрет на скачивание TikTok в США отложили

В четверг, 26 сентября судья окружного суда заявил, что администрация Трампа должна либо отложить запрет на TikTok в американских магазинах приложений, либо подать юридические документы в защиту данного шага до полудня пятницы. Об этом пишет The Hill.

На прошлой неделе Министерство торговли издало приказ, запрещающий магазинам приложений предоставлять возможность загружать TikTok. Приказ должен был вступить в силу еще в прошлое воскресенье, но затем его перенесли.

TikTok подал судебный запрет на отмену блокировки в магазине приложений в среду. В окружном суде США по округу Колумбия заявили, что правительство должно подать ответ на запрос или отложить вынесение постановления до 14:30 в пятницу.

Напомним, по данным Sensor Tower, видеоплатформа TikTok, столкнувшаяся с запретом в США, увеличила количество загрузок накануне, 18 сентября — добавив 247 000 новых установок, что на 12%, чем днем ранее.

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Фото: unsplash

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