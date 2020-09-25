Вышел тизер нового фильма Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург»

Проект от режиссера Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург» находится на стадии девелопмента. Сейчас он принимает участие в 14-м питчинге Госкино, сообщает пресс-служба Fore Films.

«Люксембург, Люксембург» — новая работа автора «Мої думки тихі» Антонио Лукича. Это история о двух братьях Коле и Васе, которые отправляются в длительное путешествие в Люксембург. Там один из них мечтает познакомиться с отцом, которого не видел с пятилетнего возраста, а другой предпочитает уклониться от этой встречи. Впрочем, неизбежного не избежать, и эта поездка навсегда изменит их жизнь.

В тизере фильма снялся участник хип-хоп группы «Курган & Agregat» Амиль Насиров. Он, вероятно, исполнит одну из главных ролей. Идея привлечь его к съемкам возникла в Антонио Лукича после просмотра серии пародий на формат видеоинтервью, которая вышла на канале «Блаженное село» в течение карантина.

Также планируется, что в фильме снимутся другие участники «Курган & Agregat» — Рамил Насиров и Евгений Володченко, а также постоянный актер фильмов Лукича — Андрей Лидаговский, известный по главной роли в «Мої думки тихі».

«Люксембург, Люксембург» набрал наибольшее количество баллов (4,86) в категории «Игровые полнометражные фильмы совместного производства (мажоритарная копродукция)» по результатам первого этапа 14-го питчинга Госкино.

Продюсеры фильма — Владимир Яценко («Атлантида», «Додому», «Дике поле») и Анна Соболевская ( «Додому»). Производство «Люксембург, Люксембург» будет осуществлять кинопродакшен ForeFilms. Съемки запланированы в Украине и Люксембурге. Съемочный период — на март-май 2021, кинотеатральный релиз — в ноябре 2022 года.

Напомним, победителем в номинации «Открытие года» кинопремии «Золота Дзиґа» стал режиссер Антонио Лукич.

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Фото: кадр из фильма

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