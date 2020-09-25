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Вышел тизер нового фильма Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург»

от Telekritika
От Telekritika 900
Главная Кино Вышел тизер нового фильма Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург»

Кинотеатральный релиз запланирован на ноябрь 2022 года.

Проект от режиссера Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург» находится на стадии девелопмента. Сейчас он принимает участие в 14-м питчинге Госкино, сообщает пресс-служба Fore Films.

«Люксембург, Люксембург» — новая работа автора «Мої думки тихі» Антонио Лукича. Это история о двух братьях Коле и Васе, которые отправляются в длительное путешествие в Люксембург. Там один из них мечтает познакомиться с отцом, которого не видел с пятилетнего возраста, а другой предпочитает уклониться от этой встречи. Впрочем, неизбежного не избежать, и эта поездка навсегда изменит их жизнь.

В тизере фильма снялся участник хип-хоп группы «Курган & Agregat» Амиль Насиров. Он, вероятно, исполнит одну из главных ролей. Идея привлечь его к съемкам возникла в Антонио Лукича после просмотра серии пародий на формат видеоинтервью, которая вышла на канале «Блаженное село» в течение карантина.

Также планируется, что в фильме снимутся другие участники «Курган & Agregat» — Рамил Насиров и Евгений Володченко, а также постоянный актер фильмов Лукича — Андрей Лидаговский, известный по главной роли в «Мої думки тихі».

«Люксембург, Люксембург» набрал наибольшее количество баллов (4,86) в категории «Игровые полнометражные фильмы совместного производства (мажоритарная копродукция)» по результатам первого этапа 14-го питчинга Госкино.

Продюсеры фильма — Владимир Яценко («Атлантида», «Додому», «Дике поле») и Анна Соболевская ( «Додому»). Производство «Люксембург, Люксембург» будет осуществлять кинопродакшен ForeFilms. Съемки запланированы в Украине и Люксембурге. Съемочный период — на март-май 2021, кинотеатральный релиз — в ноябре 2022 года.

Напомним, победителем в номинации «Открытие года» кинопремии «Золота Дзиґа» стал режиссер Антонио Лукич.

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Фото: кадр из фильма

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