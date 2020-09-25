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В пятом эфире «Танців з зірками-4» в проект вернется Monatik и Дмитрий Танкович

от Telekritika
От Telekritika 557
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Специальным гостем второго эфира станет участница «Голосу країни» Lida Lee.

Пятый прямой эфир, который зрители телеканала «1+1» увидят в это воскресенье в 21:00, будет посвящен мировому кино. Об этом пишет пресс-служба вещателя.

Уже в это воскресенье на «Танцях з зірками» зрителей ждут номера от режиссеров проекта Леси Подолянко и Дмитрия Гука, а также хореографические постановки от главного хореографа проекта Ксении Горб.

В пятом эфире проекта актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко воплотят образы Микки и Мини Маусов, исполняя джайв. Под трек из кинофильма «Титаник» на паркет для исполнения румбы выйдет актер Тарас Цимбалюк, однако пока неизвестно, станцует он вместе с Яной Заяц или нет.

Сергей Танчинец вместе с Яной Цыбульской преобразятся в спасителей Чипа и Дейла и исполнят джайв, а Олег Винник предстанет в образе Голохвастова из кинофильма «За двумя зайцами». Санта Димопулос, в свою очередь станцует в образе Жасмин, ведь именно так ее называли в детстве.

Напомним, что согласно нововведениям, в новом сезоне приглашенными членами жюри становятся звезды прошлых сезонов. Так, в пятом прямом эфире к тройке судей присоединится Monatik. А встречать пары на балконе будет шоумен Дмитрий Танкович, который покинул паркет во втором эфире «Танців з зірками». Специальным гостем второго эфира станет участница «Голосу країни» Lida Lee.

Напомним, что в прошлое воскресенье по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули рэп-исполнительница Alyona Alyona и Дмитрий Гурич.

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Фото: «1+1»

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