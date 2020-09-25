Пользователей «ВКонтакте» поставят на учет – СНБО

Украинцев, использующих российскую социальную сеть «ВКонтакте», государство будет ставить на учет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время ZOOM-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности».

«Согласно законодательству, «ВКонтакте» не должен работать в Украине. Я хотел бы обратить внимание на пользователей, которые пользуются запрещенным ресурсом. Это так же их ответственность – зачем и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать… Относительно всех этих пользователей будем иметь понимание, они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент на территории Украины, то они будут иметь определенные хлопоты непосредственно с нашей полицией, нашими силовыми структурами», – сказал Данилов.

Напомним, соцсеть «ВКонтакте» изменила прокси-сервер и свободно работает в Украине. На данный момент украинские специалисты по кибербезопасности сотрудничают с международными коллегами для выработки мер по блокировке соцсети «ВКонтакте» в Украине.

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Фото: unsplash

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