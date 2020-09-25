Бокс-офис: апокалипсис в топе

Интерес к «Доводу» понемногу утихает. Уже вторую неделю его теснят новинки. В прошлый раз это удалось диснеевской «Мулан», а сейчас триллеру об апокалипсисе с Джерардом Батлером под названием «Гренландия». Фильм заполучил на первой неделе 6 685 999 грн ($237 767). В центре сюжета Джон и Эллисон, которые пытаются укрыться от надвигающегося конца света и направляются в бункер в Гренландии.

Далее разместился «Довод» с 3 622 358 грн ($128 818). Зрители стали немного реже ходить на боевик по сравнению с выходными ранее, сборы уменьшились на 2 млн грн.

Третье место у недавнего триумфатора «Мулан». История о женщине-воине принесла 3 022 994 грн ($107 503). Билетов стали покупать на 50% меньше.

Мелодрама «После. Глава 2» все еще на плаву с 1 414 772 грн ($50 312). Обычно подростковые фильмы не держатся в топе несколько недель подряд, однако этому фильму удалось закрепиться в рейтинге.

Фильм «Антебеллум» занял 5 место с 521 859 грн ($18 558). Триллер о писательнице Веронике Хенли, которая похищена и помещена в альтернативную реальность, где она и другие афроамериканцы вынуждены работать и жить в рабстве накануне Гражданской войны. Хенли планирует побег со всеми и пытается попасть назад в свое время.

Затем разместились «Новые мутанты», которые опустились на две позиции. Супергеройский фильм заработал 373 871 грн ($13 296).

«Тролли. Мировой тур» продолжают держаться в топе на 7 неделе. Мультфильм завоевал 355 333 грн ($12 636) и остается пока единственной детской анимацией в десятке.

А вот «Былые привычки» зрители не очень оценили. Комедийная драма о писательнице Кейт заработала лишь 108 880 грн ($3 872).

Комедия с Натальей Орейро на второй неделе упала на 4 ступеньки ниже. На «Супер Крейзи» зрители потратили 49 892 грн ($1 774). Закрывает десятку «Агент Ева», единственный боевик про киллеров, который остался в топе по сборам с 13 699 грн ($487).

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Фото: «Телекритика»

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