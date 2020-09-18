Бокс-офис: власть у Disney

На этот раз «Довод» уступил место «Мулан» от Disney. Ремейк одноименного мультфильма студии от режиссера Ники Каро получил 5 936 241 грн ($213 304). Киноадаптация классики от 1998-го года получила смешанные отзывы критиков и аудитории. На Rotten Tomatoes ленту оценивают в 75% и 51% соответственно. Китайский кинокритик и профессор Пекинской академии Ши Вэньсюэ в интервью Global Times рассказал, что в фильме много исторических неточностей и сильные разночтения с оригинальным повествованием. После премьеры в Twitter стал популярным хэштег #BoycottMulan, из-за того, что главная актриса фильма Лю Ифэй поддержала полицию Гонконга.

Второе место у «Довода», экшен немного не дотянул до первого места и заработал 5 195 479 грн ($186 686).

Далее следует мелодрама «После. Глава 2», которая завоевывает неплохую кассу на второй неделе проката. Подростковая драма о любви пополнила сборы на 3 087 014 грн ($110 924). В общем лента собрала 12 495 074 грн ($452 065).

На четвертом месте – «Новые мутанты», за которые зрители отдали 1 282 707 грн ($46 091), интерес к боевику упал на 50%.

Пятерку закрывает новинка проката – «Супер Крейзи» с Натальей Орейро и 289 083 грн. ($10 387). Аргентинская комедия является ремейком сразу двух фильмов. По сюжету сестра главной героини Пилар ведет себя неадекватно, а лучший друг собирается жениться на девушке, которая хочет запретить им общаться. Пилар надоело мириться со всем происходящим, она решает говорить всем правду в лицо, прям как в фильме «Лжец».

Далее следуют «Тролли. Мировой тур», которых потеснили на две ступеньки. Анимация довольствуется 208 000 грн ($7 474).

Сиквел «Билл и Тед» с Киану Ривзом также подвинулся ниже. Комедия может похвастаться скромными 114 959 грн ($4 131).

Палм-Спрингс все не покидает топ-10 уже четвертую неделю. Энди Сэмберг и Кристин Милиоти спокойно тусуются на свадьбе и приносят в кассу 67 970 грн ($2 442).

Завершают рейтинг «Агент Ева» с 26 270 грн ($944) и хоррор «Зеркала. Инкарнация», у которых не все так солнечно. За уик-энд фильм принес 13 800 грн ($496), а общие сборы не дотянули и до миллиона гривен.

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Фото: «Телекритика»

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