Телеканал «2+2» продолжит сериал «Опер по вызову»

Телеканал «2+2» снимает пятый сезон детективного сериала «Опер по вызову», премьера которого состоится в 2021 году. В новом сезоне будет 24 серии. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Опер по вызову-5» – продолжение остросюжетного сериала, рассказывающего о работе секретного Департамента криминальной разведки, агенты которого раскрывают запутанные и сложные преступления, используя мастерство перевоплощений, манипуляцию и шантаж.

За совершенное убийство капитан Артем Трофимов осужден на восемь лет заключения, но опер не намерен сидеть за решеткой. Воспользовавшись связями в органах, команда Департамента помогает Трофимову выйти из тюрьмы раньше срока, при одном условии – оперу назначают надзирателя. В такой ситуации отомстить врагам за смерть возлюбленной Софии будет сложнее. Однако Трофимов настроен договориться с новым напарником и вернуться к работе. Но что будет делать опер, если строгим надзирателем окажется не парень, а девушка со спецназовским прошлым.

Главные роли в фильме сыграют: Павел Вишняков, Артем Мартынишин, Александр Пожарский, Александр Игнатуша. Главную женскую роль в пятом сезоне исполнит молодая актриса Мария Пашкурова-Петренко.

Сериал «Опер по вызову-5» по заказу телеканала «2+2» снимает «Сфера Фильм». Съемки проходят в Киеве. Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Главный автор: Александра Смилянская. Режиссер: Валерий Ибрагимов.

Напомним, канал «2+2» начал съемки третьего сезона сериала «Ментовские войны. Харьков».

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Фото: «2+2»

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