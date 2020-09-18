На телеканале «Киев» покажут сериал «Последний кандидат»

Телеканал «Киев» начинает показ всех сезонов сериала «Последний кандидат» (Designated Survivor). Жанр фильма – политический триллер, в нем постоянно чередуются политическая и детективная составляющие. Премьера сериала состоится 21 сентября в 20:00. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Designated Survivor – «назначенный уцелеть», временная должность в правительстве США, которую занимает один из членов кабинета или других ветвей высшей власти в случае, когда президент и все правительство собирается в одном месте, например, во время послания президента к Конгрессу. Главный герой сериала Том Киркман в результате террористического акта, полностью уничтожившего Капитолий, становится президентом США. Теперь он вынужден спешно собирать новую команду из не самых опытных сотрудников Белого дома, просто потому, что других не осталось. При этом он должен разрешить цепь нескончаемых кризисов, обрушившихся на Америку, и выдержать давление военных, которым очень хочется развязать третью мировую войну в ответ на теракт, и губернаторов штатов, которые считают его нелегитимным президентом.

В главной роли снялся Кифер Сазерленд. Так же в ролях: Наташа Макэлхон, Мэгги Кью, Адан Канто, Италия Риччи, ЛаМоника Гарретт, Таннер Бьюкенен. Создатель сериала — Дэвис Гуггенхайм.

Первые два сезона вышли на канале АВС, а в 2018 году Кифер Сазерленд объявил о том, что третий сезон выйдет на Netflix.

Напомним, летом телеканал «Киев» начал показ норвежского политического сериала «Оккупированные».

Читайте также:

Фото: телеканал «Киев»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!