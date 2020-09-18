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На онлайн-платформе Takflix.com вышла военная драма «Черкассы»

от Telekritika
От Telekritika 538
Главная Диджитал На онлайн-платформе Takflix.com вышла военная драма «Черкассы»

Цена просмотра — 60 гривен.

На Takflix.com можно посмотреть украино-польскую военную драму Тимура Ященко «Черкассы». Сценарий ленты создан на основе реальных событий марта 2014 во время аннексии Крыма. Лента доступна на всех территориях мира на языке оригинала. Цена просмотра — 60 гривен, передает пресс-служба.

Фильм рассказывает об украинском минном тральщике «Черкассы», который стал единственным из девяти военных кораблей, который в марте 2014 года не спустил государственный флаг и три недели оказывал сопротивление. Главными героями ленты стали двое юношей из украинского села, которые оказались на военном корабле в условиях российской блокады.

Фильм создавался в тесном сотрудничестве с украинскими военными. Они предоставили настоящие корабли флота и специальное военное оборудование, а для съемки экшен-сцен привлекалась боевая армейская авиация, военнослужащие, в том числе спецназначенцы (морские котики). Некоторые сцены снимались во время учений ВМС Украины.

Военным консультантом в ленте выступил настоящий командир «Черкасс» Юрий Федаш. Во время событий 2014-го года корабль он оставил последним, как и положено командиру.

Так как оригинальный тральщик «Черкассы» остался в Крыму, фильм снимали на похожем по силуэту и размерам буксире ВМС Украины «Корец».

Ранее мы сообщали, что на Takflix вышел украинский фильм «Братья. Последняя исповедь».

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Фото: кадр из фильма «Черкассы»

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